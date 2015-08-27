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تسلم 84 ألف جنيه قروضًا لأرباب المشروعات الصغيرة بالمنوفية

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تسلم 84 ألف جنيه قروضًا لأرباب المشروعات الصغيرة بالمنوفية تسلم 84 ألف جنيه قروضًا لأرباب المشروعات الصغيرة بالمنوفية
قامت جمعية الأورمان بتسليم 84 ألف جنيه قروضًا لأصحاب المشاريع الصغيرة ضمن مبادرة "من حق كل أيدى مصرية أنها تشتغل" والتى تتبناها جمعية الأورمان كمساعدة منها لأصحاب المشروعات الصغيرة الأولى بالرعاية ومتوسطة الدخل بالتعاون بين مديرية الشئون الاجتماعية.

من جانبه صرح عادل دورغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أن الجمعية قامت بتسليم 21 قرضًا كدعم لأرباب المشاريع الصغيرة بواقع 4000 جنيه لكل أسرة لعمل مشروعات إنتاجية لخلق فرص عمل للشباب.

كما أكد أن الجمعية تقوم بتجديد القرض للأفراد الذين يقومون بالالتزام بالسداد أول مرة ليصل إجمالى القرض لـ12 ألف جنيه للأسرة على تقوم الجمعية بتجديد القرض للأفراد الذين يقومون بالالتزام وفى المرة الثالثة للتجديد تكون دفعة معفاه من السداد بضمان نجاح المشروع واستمراريته.

وقد أكد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أن نجاح الجمعية قائم على المتابعة الجيدة لأنشطتها نظرًا لما تقوم به الجمعية كمؤسسة خيرية مصرية رائدة فى مجال رعاية الفئات الأكثر احتياجًا فى ربوع وبفضل إيمان الجمعية الشديد بأهمية دعم الشرائح الأكثر احتياجًا فى مجتمعنا ليتطور النشاط الخيرى داخل الجمعية ويتوسع كمًا وكيفًا وتدار بأفضل إمكانيات الإقامة ويديرها كموادر بشرية مدربة في منظومة مؤسسية متكاملة ليصبح هذا واقعًا بالفعل من خلال تنمية وتطوير البنية الأساسية والأسر المحتاجة.

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مصر 365

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