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ترنشات تلقى صرفها بترعة ميت يزيد ومأخذ مياه الشرب بكفر الشيخ

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ترنشات تلقى صرفها بترعة ميت يزيد ومأخذ مياه الشرب بكفر الشيخ ترنشات تلقى صرفها بترعة ميت يزيد ومأخذ مياه الشرب بكفر الشيخ
رصدت عدسة اليوم السابع اليوم منازل تلقي بمخلفات الصرف الصحي في مياه ترعة ميت يزيد الذي يقع عليها مأخذ مياه الشرب الذي تشرب منه مدينة كفر الشيخ وعدد من قرى مركز كفر الشيخ.

كما رصدت اليوم السابع جرارا زراعيا يجر خزان"تنك" يلقي بمياه الصرف في ترعه ميت يزيد في ظل تجاهل المسئولين وهذه الترعة يستحم فيها الأطفال ويتم غسل الأواني منها.

وأكد سامي بركات "من أهالي القرية " أن القرية ليس بها صرف صحي وكل أهالي القرية يصرفون في ترعة ميت يزيد ولا يوجد مخرج لنا غير ذلك .

وأضاف أن عدد سكان العزبة 4 آلاف نسمة وتبعد عن مدينة كفر الشيخ 2 كيلو فقط وبرغم ذلك ليس بها صرف صحي ولا طريق مباشر يربط بيننا وبين مدينة كفر الشيخ .

وأشار سامي بركات الى أن المئات من طلاب المرحلة الإعدادية يتعرضون لخطر شديد بسبب توجههم لمدرسة إعدادية لقرية أخر تبعد 5 كيلو ويعبرون الطريق السريع.

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