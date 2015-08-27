محافظ كفر الشيخ يبحث تنفيذ محطات معالجة مصرف "كتشنر" بتكلفة 760 مليونا

قال الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم البدء فى معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة مصيف بلطيم، الأسبوع القادم من خلال وحدات المعالجة، التى تنتجها الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة بالمهندس خالد الشيخ، مسئول الهيئة العربية للتصنيع والمهندس شوقى كريم، وكيل وزارة الرى، أنه سيتم استخدام محطات المعالجة المتنقلة فى إعادة تنقية مياه الصرف الصحى واستخدامها فى رش الجناين والمساحات الخضراء، من خلال سيارات المعالجة المتنقلة للمصارف المفتوحة، والتى تعمل بتقنية النانو INNPT وتنفيذ الحلول المقترحة لعلاج مشكلة التلوث بالصرف الصحى.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إنشاء محطات معالجة ثابتة ومتنقلة على المصارف المؤدية لمصرف "كتشنر"، كما سيتم تأهيل محطة معالجة مصنع السكر بالحامول ومحطة معالجة سخا.

وأضاف أن التأهيل بدمج تقنية النانو بالمحطات القائمة وحساب التكلفة المبدئية لإعادة التأهيل ستكون بحدود 650: 1000 جنيه / م3 (لا تشمل تكاليف محطات الرفع ومدخل المحطة) بدلا من 6000 جنيه لــ متر مكعب/ يوم لإنشاء محطات جديدة، مع خفض كمية المياه الواجب معالجتها من 6 ملايين م3/يوم إلى 700 ألف م3/يوم ورفع الطاقة الاستيعابية للمحطات إلى 4 أضعاف طاقتها الحالية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن أسباب إعادة تأهيل محطات الصرف ترجع لأسباب أهمها الأحمال العضوية الزائدة نتيجة صرف مخلفات الماشية على شبكات الصرف الصحى والصرف الصناعى على شبكة الصرف الصحى والتصرف الزائد عن طاقة المحطات وزيادة نسبة الأمونيا والفوسفور، موضحاً أن إدخال تقنية النانوINNPT فى تأهيل محطات المعالجة له مميزات من أهمها دمج المواد الصلبة العالقة والاحتياج من الأكسجين الكيميائى، والاحتياج من الأكسجين الحيوي، والفوسفور، والنيتروجين وسهولة الدمج مع المحطات القائمة، مع كفاءة معالجة تتجاوز 90% وأن زمن معالجة لا يتجاوز ساعة واحدة مع إزالة مسببات الأمراض من البكتيريا والديدان وبويضاتها، وجعل المياه صالحة تماما للزراعة وتربية الحيوانات والماشية.

وأوصى اللقاء بإعادة تأهيل محطات الصرف الصحى بدمج تقنية النانو INNPT مع المحطات بتكلفة تقديرية 760 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء 90 محطة معالجة متنقلة للصرف الصحى للقرى غير المخدومة بشبكات بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه مع توفير20 محطة معالجة متنقلة للصرف الصناعى لتخدم التجمعات الصناعية بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه وتوفير 12 محطة متنقلة لمعالجة المجارى المائية المفتوحة بتكلفة تقديرية 360 مليون جنيه.