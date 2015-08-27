بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد منشآت الشرطة بمركز قويسنا

قام اليوم اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، بجولة مفاجئة تقفد خلالها إدارة قوات الأمن بمركز قويسنا ومركز تدريب القوات، كما تقفد كمين ميت أبو شيخة، وطالب مدير الأمن الأفراد ببذل مزيد من الجهد والعطاء لحماية وأمن المواطن المنوفى، بالإضافة إلى حسن المعاملة مع الجمهور فى حدود القانون وحقوق الإنسان.

كما طالب مدير الأمن الأفراد باليقظة التامة أثناء تواجدهم فى الكمين، خاصة لما تشهده البلاد من عمليات إرهابية تقوم بها بعض العناصر.



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