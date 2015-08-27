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أهالى البحيرة لا يعرفون شيئا عن حملة"بلاها لحمة"..والجزارين:الشراء لم يتأثر

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أهالى البحيرة لا يعرفون شيئا عن حملة"بلاها لحمة"..والجزارين:الشراء لم يتأثر أهالى البحيرة لا يعرفون شيئا عن حملة"بلاها لحمة"..والجزارين:الشراء لم يتأثر
أكد عدد كبير من أهالى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة أنهم لايعرفون شيئا عن حملة مقاطعة اللحوم "بلاها لحمة" وأكد عدد أخر أنهم عرفوا بها من خلال مواقع التواصل الإجتماعى فقط مؤكدين أنهم لم يقاطعوا اللحوم ولن يقاطعوها بالرغم من أن الأسعار بلغت 80 جنيها للكيلو .

كما أكد عدد من أصحاب محال الجزارة عدم تأثر المبيعات بالحملة وأن الإقبال على عمليات الشراء طبيعيا ، وكان عدد من شباب محافظة البحيرة قد دعوا لحملة شعبية لمقاطعة شراء اللحوم من محلات الجزارة لمدة شهر تحت مسمي " بلاها لحمة " ، إحتجاجا علي إرتفاع اللحوم التي وصل سعرها ما بين 80 – 85 جنية للكيلو ، في ظل غياب الرقابة من والأجهزة الرقابية على الأسعار بالمحافظة واستغلال أصحاب محلات اللحوم ذلك برفع الأسعار .

وطالب الشباب المواطنين بالإيجابية فى مواجهة مشكلة إرتفاع اللحوم و تحكم الجزارين بالأسعار و مقاطعة شراء اللحوم ، مؤكدين أن اللحوم أصحبت للفرجة فقط في ظل إستغلال أصحاب محلات الجزراة الظروف و رفع الأسعار و خاصة إننا مقبلون علي عيد الأضحي المبارك.

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مصر 365

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