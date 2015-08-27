جامعة قناة السويس تنظم قافلة توعية بيئية وصحية فى وسط سيناء

نظمت جامعة قناة السويس قافلة "إصحاح بيئى"- توعية بيئية وصحية - لوسط سيناء تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واستهدفت القافلة قرية وادي الحاج بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء.

وضمت القافلة تخصصات الطب البشري وطب الأسنان وتخصصات المسالك والجراحة والعظام والباطنة وطب الأطفال وطب الأسرة وأمراض النسا وشارك في القافلة أعضاء هيئة تدريس ومعيدين من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والزراعة.

وقال الدكتور عاطف أبو النور أن قوافل الإصحاح البيئي تنظمها الجامعة إلي القري الفقيرة والمحتاجة داخل إقليم القناة وسيناء وأن الجامعة تقدم الكشف والعلاج بالمجان لأهالي هذه المناطق مشيرا إلي أن خدمة أهالي سيناء واجب فهم أهل طيبة وكرم ويجب الوصول إلي المناطق المحتاجة وتوصيل الدعم اللازم هناك.

واشار ابوالنور الى انة اقيمت ندوة في الإرشاد الزراعي حاضر فيها الدكتور وليد شعبان أستاذ وقاية النبات بكلية الزراعة ووكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث وحضرها عدد من فلاحي القرية الذين يعانون من قلة المياه وانعدام السيول منذ 6 سنوات عن المنطقة مما يجعل زراعة الخضروات صعبة والإعتماد فقط علي الفاكهة مثل الرمان والعنب والخوخ بجانب نبات الزيتون.

وتوجه الدكتور وليد شعبان مع الفلاحين إلي الأراضي الزراعية بعد الندوة لمعرفة أسباب الأمراض وتم تقدبم العلاجات المختلفة لهذه الأمراض، وقال محمد عبد الحميد المتولي مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمدينة نخل أنه قلما تجئ القوافل الزراعية للمنطقة لمعاينة النباتات وشجر الفاكهة ومعرفة الأمراض التي تصيبها موضحا أن أهالي القرية يستفيدون كثيرا من هذه المعلومات التي قدمتها القافلة.

من جانبه قال خليل علي خليل رئيس قرية وادي الحاج أن قافلة اليوم أسعدت المواطنين من خلال تقديم الرعاية الصحية ولأول مرة تدخل قافلة الجامعة للقرية مما يعد افتتاح مبدئي شرفي للوحدة الصحية التي لم تفتتح بعد مشيرا إلي أنه تم الإعلان عن القافلة من خلال مجلس المدينة والمحافظة.