أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تموين الإسكندرية " تشن حملات مكثفة لضبط الأسواق

Google+ Print
"تموين الإسكندرية " تشن حملات مكثفة لضبط الأسواق "تموين الإسكندرية " تشن حملات مكثفة لضبط الأسواق
قال مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة بالاسكندرية، إن مديرية التموين قامت بحملات مكثفة لضبط الاسواق ، وحملات مشتركة لضبط المخالفات برئاسة محسن عبد السلام سلامة مدير إدارة الرقابة.

وتم ضبط ثلاجة بمنطقة وسط تدار بدون ترخيص وحيازة 12 كرتونة كلاوى منتهية الصلاحية وتم التحفظ على الكمية و مصادرتها.

كما تم ضبط مخبز المنتزة بالجزيرة الخضراء لقيامه بالتصرف فى كمية مقدارها 22 شيكارة قبل بداية تشغيل المخبز ، وتم ضبط أحد موزعى البوتاجاز لتجميع اسطوانات بوتاجاز منزلية بقصد الاتجار والتربح وتم مصادرة 37 أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم ، كما تم ضبط 2 بدالين تموينيين لقيامه ببيع استمارات نموذج تدقيق البيانات (نموذج مجانا) بمبالغ مالية، و ضبط بدال تموينى لقيامه بمزاولة نشاط بيع أدوية داخل محل بقالة وتم مصادرة 353 قرص وسرنجات.

كما تم ضبط مخبز بلدى قام بالتصرف الفعلى فى كمية من الدقيق البلدى مقدارها 234 شيكارة عن طريق التلاعب بسجل حركة الدقيق ومسحوبات الشركة وعدم تدوينها بالمسجل.

وضبط مجمع وهدان الاستهلاكي بمحطة الرمل لحيازة 150 كجم دقيق فاخر معبأ منتهى الصلاحية وتم التحفظ على الكمية ، وضبط بدال تموينى بمنطقة الجمرك لحيازته 7 باكتات أرز منتهية الصلاحية وتم مصادرة الكمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد