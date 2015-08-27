"تموين الإسكندرية " تشن حملات مكثفة لضبط الأسواق

قال مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، إن مديرية التموين قامت بحملات مكثفة لضبط الاسواق ، وحملات مشتركة لضبط المخالفات برئاسة محسن عبد السلام سلامة مدير إدارة الرقابة.

وتم ضبط ثلاجة بمنطقة وسط تدار بدون ترخيص وحيازة 12 كرتونة كلاوى منتهية الصلاحية وتم التحفظ على الكمية و مصادرتها.

كما تم ضبط مخبز المنتزة بالجزيرة الخضراء لقيامه بالتصرف فى كمية مقدارها 22 شيكارة قبل بداية تشغيل المخبز ، وتم ضبط أحد موزعى البوتاجاز لتجميع اسطوانات بوتاجاز منزلية بقصد الاتجار والتربح وتم مصادرة 37 أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم ، كما تم ضبط 2 بدالين تموينيين لقيامه ببيع استمارات نموذج تدقيق البيانات (نموذج مجانا) بمبالغ مالية، و ضبط بدال تموينى لقيامه بمزاولة نشاط بيع أدوية داخل محل بقالة وتم مصادرة 353 قرص وسرنجات.

كما تم ضبط مخبز بلدى قام بالتصرف الفعلى فى كمية من الدقيق البلدى مقدارها 234 شيكارة عن طريق التلاعب بسجل حركة الدقيق ومسحوبات الشركة وعدم تدوينها بالمسجل.

وضبط مجمع وهدان الاستهلاكي بمحطة الرمل لحيازة 150 كجم دقيق فاخر معبأ منتهى الصلاحية وتم التحفظ على الكمية ، وضبط بدال تموينى بمنطقة الجمرك لحيازته 7 باكتات أرز منتهية الصلاحية وتم مصادرة الكمية.