الأهلي: لا نشغل بالنا بمواجهة الزمالك في أي دور بالكونفدرالية.. ولكن

"مستعدون لمواجهة الزمالك في أي وقت وأي دور" هكذا تحدث علي ماهر المدرب العام للأهلي عن احتمالية وجود لقاء قمة في الكونفدرالية.

وضمن الأهلي والزمالك تأهلهما للدور نصف النهائي رسميا ولكن حتى الآن لم يتم معرفة ما إذا كان سيتقابلا في الدور نصف النهائي أو النهائي حال عبور عقبة الدور المقبل.

ويرغب الأهلي في الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي وكان هو الأول لأي فريق مصري بالكونفدرالية.

فيما يود الزمالك الاستمرار في مسيرته المتميزة بعدما بلغ الدور نصف النهائي لأي بطولة إفريقية لأول مرة منذ عام 2004 بإكمالها ببلوغ المباراة النهائية ومن ثم الفوز بلقب قاري بعد غياب 13 عاما.

وتحدث ماهر قائلا:"لا نشغل بالنا بمواجهة الزمالك في قبل النهائي أو النهائي حال التأهل".

وتابع"الكونفدرالية بطولة كبيرة ولذلك نحن مستعدون لمواجهة أي فريق حتى نستطيع الفوز بها في النهاية".

واستدرك"لكن بالطبع نتمنى أن يكون النهائي بين فريقين مصريين حتى تكون البطولة مصرية".