صالح جمعة يوضح لكوبر سبب عدم قدرته على السفر لتشاد

يذهب صالح جمعة لاعب خط وسط الأهلي إلى معسكر منتخب مصر للقاء المدير الفني هيكتور كوبر لإثبات إصابته وتوضيح سبب عدم قدرته على السفر لتشاد.

ويستعد المنتخب المصري للسفر للتشاد للقاء منتخبها في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتقام مباراة منتخب مصر وتشاد على ملعب إدريس محمد بالعاصمة انجمينا، وأرضيته من النجيل الصناعي، ولذلك لا يستطيع لاعب خط وسط الأهلي المشاركة في اللقاء.

وسوف يذهب جمعة إلى كوبر بتقرير طبي يوضح إصابته وعدم قدرته على اللعب على نجيل صناعي حتى لا تتفاقم إصابته مرة أخرى.

يذكر أن صالح جمعة أصيب في الركبة وغاب عن المشاركة في مباريات الأهلي الأخيرة بكأس مصر وأمام الترجي التونسي في خامس جولات الكونفدرالية.