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الاتحاد الإفريقي يعلن عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك بالكونفدرالية

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الاتحاد الإفريقي يعلن عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك بالكونفدرالية الاتحاد الإفريقي يعلن عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك بالكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي الأهلي والزمالك الأخيرتين بدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويواجه الأهلي نظيره الملعب المالي في إطار الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى، فيما يلاقي الزمالك نظيره أورلاندو بايرتس في المجموعة الثانية.

وتم تعيين الحكم السوداني الفضيل محمد حسين لإدارة مباراة الأهلي والملعب المالي.

فيما يدير مباراة الزمالك وأورلاندو بايرتس هودو مونيمانا من رواندا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي لكن فارق الأهداف لصالح المارد الأحمر.

وهو نفس موقف الزمالك الذي يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بالتساوي مع أورلاندو بايرتس لكن المواجهات المباشرة تصب في صالح الفرسان.

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