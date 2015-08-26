تشكيلة ربيع وصيف 2015 من ساعات ’Trussardi‘

الفرادة والرقي والاهتمام بأدق التفاصيل، هذه هي السمات الرئيسية لتشكيلة ساعات ’Trussardi‘ لربيع وصيف 2015. كما تتميز الموديلات الجديدة (وجميعها من الصناعة السويسرية) باللمسات الكلاسيكية التصميم الأنيق والحصري المعزز بتفاصيل مميزة. صنعت أساور هذه الساعات من الجلد الطبيعي، الذي يعد بمثابة اللمسة الخاصة لعلامة ’Trussardi‘ وصنعتها اليدوية الفاخرة.

وجاءت تشكيلة ربيع وصيف 2015 بوحي من العناصر الأنيقة التي تشتهر بها العلامة.

التشكيلة الرجالية تعبر تشكيلة ’Trussardi 1911‘ عن تراث العلامة التجارية ورنقها الخاص، من خلال العلب المربعة والصنعة اليدوية الفاخرة في السوار الجلدي، إلى جانب رمز ’جرايهاوند‘ الشهير الذي تشتهر به ’Trussardi‘. كما تتميز ساعات هذه التشكيلة أيضًا بالكرونوجراف الذي يقع الميناء الخاص به على مستوى مختلف عن الميناء الأصلي. وتتميز القطعة الرئيسية في التشكيلة بالخياطة الفريدة على السوار التي تتوافق مغ نقش التاج والميناء ذي اللون الذهبي الوردي.

وتحافظ التشكيلة الرياضية على الروح المعاصرة التي تتميز بها العلامة التجارية، فهي تجمع بين العملية والرقي في وقت واحد، لتناسب الرجل العصري الباحث عن التميز. وتجمع تصاميم هذه التشكيلة بين المزايا التقنية والجمالية معًا، من البراغي الأنيقة التي تثبت أجزاء العلبة إلى السوار الفولاذي الفاخر مع لمسات بلون الذهب الوردي، وصو ًلا إلى تكنولوجيا الحركية الأوتوماتيكية الفريدة.

التشكيلة النسائية: تتجسد في تشكيلتي LADY و ELEGANCE للسيدات مفاهيم الأناقة البسيطة والرقي غير المتكلف. وتركز تصاميم هاتين التشكيلتين على الأطياف اللونية والمواد الفاخرة، حيث يتم الجمع بين الفولاذ والألوان السماوية أو السمراء، في حين يضيف جلد التمساح لمسة من الأناقة المميزة. ويتألق من المجموعة النسائية نموذج فريد يتميز بقطع الألماس على مواضع المؤشرات وتفاصيل الذهب الوردي التي تضفي لمسة فاخرة إضافية، ُتضاف إلى الخياطة اليدوية على السوار ونقش ’Trussardi‘ على الميناء والعلبة التي تحاكي شكل الإبزيم في الحقائب الفاخرة. وتميز النموذج الأكثر فخامة بميناء مصنوع من أم اللؤلؤ، وتصميم فريد يتميز بقطع الألماس على مواضع المؤشرات، إلى جانب السوار المصنوع من جلد التمساح.