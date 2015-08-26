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لجين عمران من القفطان المغربي إلى فساتين السهرة

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لجين عمران من القفطان المغربي إلى فساتين السهرة لجين عمران من القفطان المغربي إلى فساتين السهرة

الأربعاء 26-08-2015 14:56

خطفت الإعلامية  لجين عمران أنظار المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الأنيقة التي تظهر بها من فترة لأخرى، فقد صورت لجين عمران أناقة السيدة الخليجية بأجمل صورة، سواءً في إطلالاتها في المناسبات أو في برنامجها اليومي "صباح الخير يا عرب ".
تهوى لجين عمران اختيار الألوان المشرقة وهذا ما يظهر واضحًا على إطلالاتها الصباحية، فتختار تنانير واسعةً بطبعات ربيعية وتنسقها مع قميص بسيط لتحصل على لوك جذاب، أو تختار فساتين الكوكتيل القصيرة بتصاميم فخمة وألوان جميلة لتشرق في الحفلات . أما فيما يخص السهرات فقد عرفت لجين عمران بذوقها الفخم واختياراتها البراقة، حيث تألقت في العديد من المناسبات، كفستانها الأسود  الذي ارتدته للاحتفال بإطلاق مجموعتها لمجوهرات داماس، وفستانها الذهبي البراق من المصمم يوسف الجسمي إذ تفوقت به على النجمة العالمية بريتني سبيرز التي ارتدت نفس الفستان .

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وعلى الرغم من تألقها بفساتين السهرات يبقى القفطان المغربي أفضل إطلالات لجين عمران، حيث تألقت بتصاميم عديدة من القفاطين وساهمت في انتشار الزي المغربي بين سيدات الخليج بشكل كبير في الفترة الأخيرة .
تتمتع لجين عمران بجسم على شكل الساعة الرملية وتعرف تمامًا كيف تظهر رشاقتها  في تنسيقاتها المتنوعة، كوني متألقةً على طريقة لجين عمران واستوحي من إطلالاتها ما يتناسب مع إطلالتك الأنيقة.

 

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