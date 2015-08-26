اختاري إطلالتك من لوحات الـCanvas!

أطلقت مصممة الأزياء السعودية نبيلة ناظر مجموعتها الجديدة بعنوان The canvas collection، والتي تؤكد من خلالها الخط الثابت والرسالة التي تتبناها وتوجهها للمرأة وهي أن الحشمة ليست حصراً على المحجبات فقط، وأن الأساس في أناقة جميلات الماضي وسيدات المجتمع هي الحشمة بغض النظر أكانت السيدة محجبة أم لا.

مجموعة canvas

بحسب المصممة ناظر، فقد استوحت اسم المجموعة من الأقمشة التي اختارتها من معرض باريس، والتي وجدت أنها أشبه باللوحات التشكيلية التي يتم الرسم عليها بالريشة وإضافة لطشات الألوان التي تجعل من النتيجة النهائية لوحة فنية جميلة تستقبلها كل عين كما تراها وبشكل مختلف من شخص لآخر... والتي أوحت لها بفكرة تصاميم قطع أشبه بلوحات تشكيلية لا تتبع شكل أو نمط معين.

قصات وخامات

أما القصّات فهي واسعة فضفاضة بعيدة عن القطع الضيقة والمزعجة أو التعقيد بالقطع المتعددة، ويتميز أغلبها بأسلوب نبيلة ناظر الذي يميل دائماً لإستخدام القطع بعدة طرق وبأكثر من شكل مختلف، إذ يمكن استعمالها كبلوزة طويلة مع بنطلون أو جعلها فستان بدون بنطلون ..أما الخامات والأقمشة في المجموعة فهي أقطان إيطالية مائة بالمائة تناسب الجو الحار ودرجات الحراراة المرتفعة كمان يمكن إرتداؤها في فصل الشتاء بإضافة قطع أسفل منها.

الألوان

اللون الأزرق بمختلف درجاته بدءا من الفاتح والدرجة السماوية منه وحتى الغامق والنيلي هو الأكثر حضوراً في قطع المجموعة ويعتبر من أبرز الألوان الدارجة في هذا الموسم ... بالإضافة لإستخدام الرماديات، الأصفر واللونين الأسود والأوف وايت.

قطع فريدة

ولأن نبيلة ناظر تعلم أن طبيعة المرأة الخليجية عامة والسعودية بشكل خاص تبحث عن التميز والقطع الفريدة فهي تحرص على أن لا تكرر قطع مجموعاتها لتقدم للسيدة قطعة ترضي ذوقها وبنفس الوقت تتميز فيها فلا تجدها على غيرها.

نصائح المصممة

- برأي المصممة نبيلة ناظر، فإن الحشمة ليست حصرا على المحجبة فقط، فحتى غير المحجبة ستكون أكثر أناقة ورقياً بملابس ساترة، وينطبق ذلك على المحجبة وغير المحجبة في الجمعات النسائية وصحبة الصديقات فليس بالضرورة التعري لطلة مميزة فالأساس هو تميز القطع التي نرتديها لا بقدر ما نكشف من أجسامنا.

البساطة عنوان الأناقة

فالأنيقة دائما بسيطة بأزيائها وطلتها ومكياجها وكل خياراتها وهذا سر جاذبيتها..

- الإكسسوارات عنصر مهم جداً وذو أثر قوي في النتيجة النهائية للباحثة عن طلة أنيقة ومميزة، بدءا من الحذاء، الحقيبة والسكارف أو حجاب الرأس كلها عناصر أساسية تتكامل للحصول على الأناقة، لذلك يجب مراعاة هذه التفاصيل مثلها كمثل القطع الرئيسية وعدم إهمال أبسط اللمسات.

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