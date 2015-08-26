فطور طفلك قبل الذهاب إلى المدرسة

غالبية الأطفال يرفضون تناول وجبة الإفطار بحجة الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد، أو لأنهم لا يحبذون الأكل بعد الاستيقاظ مباشرة. لكن تجاهل تناول وجبة الفطور تحمل الكثير من المضار على صحة جسد وعقل الطفل معاً.

الدكتورة يمنى سالم أستاذة طب الأطفال بمستشفى الهلال الأحمر تشرح أهمية الوجبة ومكوناتها الصحية في نقاط مبسطة:

* تأكدي أيتها الأم أن تناول وجبة الفطور تنمي الذكاء، وتؤثر في قدرات طفلك الفكرية وقدرته على التركيز.

* الفطور وسيلة طفلك المثالية؛ لكي يخزن الطاقة فيباشر نشاطه النهاري بحيوية ونشاط، كما أنها تساعده في تحريك الذاكرة، وتنشيطها وتجنب التعب.

* هو يعطي الطاقة للجسم، وتعتبر بمثابة الوقود اللازم لممارسة النشاط البدني والعقلي، كما تساعد على النمو الجسدي والإدراكي للطفل والمراهق معها.

* وجبة الصباح تلعب دوراً في التحكم بالوزن وتجنب الشعور بالجوع الشديد، كما أن لها دوراً في تطوير القدرات التعليمية والأداء الذهني عند الأطفال.

* يعتبر الفطور المصدر الوحيد الذي يؤمن للدماغ حاجته من السكر والنشويات المركبة بطيئة الامتصاص، مما يمد الطفل بالطاقة طوال النهار، ويساعده في نشاطاته الجسدية وفروضه المدرسية.

* الفطور يجعل الطفل أكثر قدرة على التركيز في المدرسة، والتحصيل العلمي يكون أفضل بكثير من الذين لا يتناولون وجبة الفطور.

وماذا تحتوي الوجبة؟

النشويات.. فهي تمد الجسم بالطاقة لمزاولة النشاط، لذا يفضل أن تحتوي على أنواع مفيدة من النشويات مثل الخبز بأشكاله، ويفضل الأسمر، أو خبز الشوفان؛ لاحتوائه على الألياف المشبعة.

الخضروات.. الطفل يحتاج إلى 3 حصص من الخضار يومياً؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والماء والفيتامينات إضافة للشعور بالشبع، هيا ضعي حصة واحدة في حقيبة طفلك مثل: الخيار، الخس، الفلفل الحلو، والجزر.

الفواكه.. علمي طفلك تناول الفواكه بجانب وجبة الفطور؛ فهو يحتاج إلى حصتين يومياً مثل: التفاح، الرمان، ويمكن الفواكه المجففة فهي ضرورية لبناء الجسم.

الألبان.. ادخلي إلى وجبة الفطور حليباً خالي الدسم أو مشتقاته كالألبان والأجبان واللبنة، وشجعيه على تناول الفول والحمص.

الدهون.. وهي مفيدة وتتمثل في: زيت الزيتون، الزيتون، المكسرات، وبذر الكتان.