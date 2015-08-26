مجلس الأعمال المصرى الروسى: نريد تدعيم التجارة بإجراءات يتخذها البنك المركزى فى البلدين

>رسالة موسكو ـ كريم عبد السلام - محمد الجالى

قال شامل ميخائيل أورلوف، حفيد الملكة فريدة، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى: "جدتى الملكة فريدة وجدى الملك فاروق وأنا أسعد شخص بازدهار العلاقات المصرية الروسية"، مضيفًا: "نريد ضبط التوقعات بخصوص العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، فمنذ عام واحد لم تكن هناك علاقات على مستوى التبادل التجارى".

وأضاف شامل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": البلدان أيضًا مرا خلال العشرين سنة الماضية بتعقيدات كبيرة وانتشار للفساد وهذا ما يفسر عدم وجود علاقات اقتصادية كبيرة حتى العام الماضى مع قدوم الرئيس السيسى.

وأشار شامل، إلى أن تراجع قيمة الروبل الروسى لأكثر من النصف خلال العام الحالى، كان بسبب إجراءات حظر السفر إلى مصر عام 2014، مضيفًا: نريد تدعيم إجراءات التبادل التجارى بين البلدين عبر إجراءات يتخذها البنك المركزى فى كلا البلدين ليذهب السائح الروسى لمصر بالروبل ويأتى المصريون ليستوردوا بالجنيه من روسيا.

وقال شامل، إن الرئيس السيسى قائد بمعنى الكلمة ولديه قدرة بالضغط لتحقيق الإنجازات فى وقت قصير، مضيفًا: "إذا كان جدى إسماعيل حفر القناة فى عشرين عامًا، فالسيسى استطاع حفر قناة موازية خلال عام واحد.

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