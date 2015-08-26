وزير التخطيط: السبب فى وقوفنا على رجلنا حتى الآن معونات الدول الشقيقة

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة: "إن السبب فى أن مصر وأهلها واقفون على رجليهم حتى الآن هو جهد العديد من الوطنيين ومساعدة الدول الشقيقة خاصة دول الخليج".

وأضاف العربى، فى كلمته خلال لقاء اتحاد العمال اليوم، أن من أهم إنجازات الحكومة هو قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلاً: "لابد أن نتبنى هنا مبدأ التنمية والتطوير، وحكومة المهندس إبراهيم محلب هى حكومة مشروعات التنمية الشاملة".

وقال وزير التخطيط، إن دول الخليج العربى كان لها دور أساسى فى بقاء مصر من خلال الدعم بعد 30 يونيو ونحن حتى الآن لم نتعاف من الأزمة.