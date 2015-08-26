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ننشر صور الاجتماع المغلق بين "فى حب مصر" و"الجبهة المصرية" لحسم الاندماج

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ننشر صور الاجتماع المغلق بين "فى حب مصر" و"الجبهة المصرية" لحسم الاندماج ننشر صور الاجتماع المغلق بين "فى حب مصر" و"الجبهة المصرية" لحسم الاندماج
ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور من داخل الاجتماع المغلق، الذى بدأ منذ قليل، بين ممثلين عن قائمة "فى حب "، وائتلاف الجبهة المصرية، بأحد فنادق القاهرة، لحسم الاندماج، وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على مقاعد القائمة تحت مظلة "فى حب مصر".

ويحضر الاجتماع اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر"، وأسامة هيكل ومصطفى بكرى، عضوا اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر"، وعلى الجانب الآخر، المستشار يحيى قدرى وناجى الشهابى وقدرى أبو حسين وموسى مصطفى موسى، أعضاء المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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