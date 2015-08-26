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نائب مدير أكبر بنوك إسرائيل يقيم علاقة جنسية مع إحدى الموظفات بمعرفة زوجها

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نائب مدير أكبر بنوك إسرائيل يقيم علاقة جنسية مع إحدى الموظفات بمعرفة زوجها نائب مدير أكبر بنوك إسرائيل يقيم علاقة جنسية مع إحدى الموظفات بمعرفة زوجها
ذكرت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى أن تسجيلات حصلت عليها الشرطة الإسرائيلية توضح أن نائب المُدير العام لبنك "هبوعليم" أقام علاقة جنسية مع موظفة تعمل تحت إشرافه، الأمر الذى أدى إلى استقالته.

وتشير التسجيلات إلى أن نائب مدير البنك "شمعون جال" أقام علاقة جنسية مع موظفة يرأسها وهى متزوجة ولديها أبناء، وحسب الادعاء المقدم ضد "جال" فإنه هدد الموظفة وزوجها باستغلال سلطته فى البنك ما لم تطيعه فى إقامة علاقة جنسية.

وأشارت القناة إلى أنه تم التحقق من تلك القضية من قبل قاضية تم تعيينها من قبل بنك إسرائيل ولكن لم تنشر تفاصيلها، لكون بنك هبوعليم هو أكبر وأقوى جهة فى النظام المالى الإسرائيلى، وأن أولئك الموظفين ذاتهم كانوا متورطين بإعطاء قروض تجارية بقيمة مليارات الدولارات.

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