رئيس جامعة قناة السويس يكرم طالبات النبات بكلية العلوم

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس طالبات الفريق العلمى بقسم النبات بكلية العلوم والحائزات على المركز الأول للأبحاث العلمية خلال فعاليات الأسبوع الثالث لفتيات الجامعات المصرية، والذى عقد مؤخرًا فى رحاب جامعة المنصورة.

وكرم رئيس الجامعة الفريق الذى ضم الطالبات أسماء لطفى دياب - مها طه عبد الجليل - مى عليان عبد الرحمن ومن طلاب الدراسات العليا فاطمة محمود سالم ومن المشرفين دكتور أحمد محمد عبد العظيم والدكتور عبد الغفار أبو السعود.

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