أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنوفية يلتقى وفد مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية

Google+ Print
التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وفد مشروع "دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية والذى يضم الدكتورة ناهد أديب مدير برنامج بناء القدرات بالوحدة والسيد جيريت جان تشيب قائد فريق بالمشروع وميريهام حبيب الخبير المحلى بالمشروع، حيث تمت مناقشة أهم أهداف وتفاصيل المشروع وذلك بغرض التعرف على منظومة التدريب للعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة.

وقد أكد محافظ المنوفية استعداد المحافظة لتقديم كل الإمكانيات والموارد لإتمام نجاح هذا المشروع والذى من شأنه رفع كفاءة وقدرات العاملين ما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى الإدارة المحلية من خلال إعداد كوادر غير تقليدية من الشباب لتولى المناصب القيادية والعمل بفكر ابتكارى مبنى على أسس علمية متقدمه تواكب متطلبات العصر والعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وتطوير منظومة العمل فى المحليات فى المحافظة بالاستعانة بخبراء دوليين.

كما أشاد أعضاء الوفد بما أبداه محافظ المنوفية من استعداد للتعاون كما أشاروا إلى أن المنوفية هى الأكثر جاهزية لتبنى المشروع ضمن محافظات المرحلة الأولى للمشروع، يذكر أنه سيتم اختيار عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية من منطقة الدلتا والصعيد ومحافظات القناة كمرحلة أولى لتكون نواة لمشروع "دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية بجمهورية العربية" فى إطار دعم مشروع اللامركزية.

كما تفقد الدكتور هشام عبد الباسط مبنى مركز الإبداع كأحد النماذج المقدمة لتكون مقر المشروع بالمنوفية والتقى المحافظ والوفد المرافق العاملين بالمركز للتعرف على الإمكانيات المتاحة حيث تفقدوا قاعات التدريب على الحاسب الآلى ومعمل الصوتيات وقاعة المؤتمرات الكبرى والمكاتب الإدارية.

وفى ختام اللقاء عقد أعضاء الوفد لقاءً مفتوحًا مع عدد من المتدربين بمركز التنمية المحلية بسقارة وموظفى خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وأعضاء فريق التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومسئولى التدريب بمركز الإبداع والتنمية لمناقشة سبل تحسن الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والتعرف على أهم البرامج التدريبية المقدمة وبحث مقترحات تطوير العمل فى الجهاز الإدارى.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبى لتنفيذ مشروع "دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية بجمهورية مصر العربية" والذى يتم تنفيذه من خلال اتحاد البلديات الهولندية "VNG" والكلية الوطنية للإدارة بفرنسا "ENA" بالتنسيق مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا