محافظ المنوفية يلتقى وفد مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وفد مشروع "دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية والذى يضم الدكتورة ناهد أديب مدير برنامج بناء القدرات بالوحدة والسيد جيريت جان تشيب قائد فريق بالمشروع وميريهام حبيب الخبير المحلى بالمشروع، حيث تمت مناقشة أهم أهداف وتفاصيل المشروع وذلك بغرض التعرف على منظومة التدريب للعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة.

وقد أكد محافظ المنوفية استعداد المحافظة لتقديم كل الإمكانيات والموارد لإتمام نجاح هذا المشروع والذى من شأنه رفع كفاءة وقدرات العاملين ما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى الإدارة المحلية من خلال إعداد كوادر غير تقليدية من الشباب لتولى المناصب القيادية والعمل بفكر ابتكارى مبنى على أسس علمية متقدمه تواكب متطلبات العصر والعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وتطوير منظومة العمل فى المحليات فى المحافظة بالاستعانة بخبراء دوليين.

كما أشاد أعضاء الوفد بما أبداه محافظ المنوفية من استعداد للتعاون كما أشاروا إلى أن المنوفية هى الأكثر جاهزية لتبنى المشروع ضمن محافظات المرحلة الأولى للمشروع، يذكر أنه سيتم اختيار عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية من منطقة الدلتا والصعيد ومحافظات القناة كمرحلة أولى لتكون نواة لمشروع "دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية بجمهورية مصر العربية" فى إطار دعم مشروع اللامركزية.

كما تفقد الدكتور هشام عبد الباسط مبنى مركز الإبداع كأحد النماذج المقدمة لتكون مقر المشروع بالمنوفية والتقى المحافظ والوفد المرافق العاملين بالمركز للتعرف على الإمكانيات المتاحة حيث تفقدوا قاعات التدريب على الحاسب الآلى ومعمل الصوتيات وقاعة المؤتمرات الكبرى والمكاتب الإدارية.

وفى ختام اللقاء عقد أعضاء الوفد لقاءً مفتوحًا مع عدد من المتدربين بمركز التنمية المحلية بسقارة وموظفى خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وأعضاء فريق التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومسئولى التدريب بمركز الإبداع والتنمية لمناقشة سبل تحسن الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والتعرف على أهم البرامج التدريبية المقدمة وبحث مقترحات تطوير العمل فى الجهاز الإدارى.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبى لتنفيذ مشروع "دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية بجمهورية مصر العربية" والذى يتم تنفيذه من خلال اتحاد البلديات الهولندية "VNG" والكلية الوطنية للإدارة بفرنسا "ENA" بالتنسيق مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة.



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