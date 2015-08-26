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غدًا.. محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر

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غدًا.. محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر غدًا.. محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر

مرسي

تستمع غدًا الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية التخابر مع قطر لشهادة اللواء “محمد عمر وهبي” رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان و حسن السايس بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة من بينها : ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية .

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه .

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