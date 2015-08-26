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زينة: لا أتصالح مع المريض أحمد عز وعمرو دياب بعيد عن حياتي الشخصية

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زينة: لا أتصالح مع المريض أحمد عز وعمرو دياب بعيد عن حياتي الشخصية زينة: لا أتصالح مع المريض أحمد عز وعمرو دياب بعيد عن حياتي الشخصية

الأربعاء 26-08-2015 14:45

بعد الشائعات التي انطلقت حول تدخل الفنان لمصالحة زينة وأحمد عز، والتي تزامنت مع انتشار صور تجمع بين أحمد عز وعمرو دياب، وصور أخرى بين هذا الأخير وزينة، ردّت الفنانة عبر حسابها على إنستجرم حيث كتبت "أحب أوضح بس أن النجم الكبير عمرو دياب صديق غالي جداً على قلبي وأن صورتي معاه كانت من باب الصدفه ومافيش أي حد ممكن يقابل الهضبة ما يتصورش معاه وأنا من جمهور عمرو دياب أصلاً".
وأكملت زينة قائلة "أكن لعمرو دياب كل احترام وتقدير ويا ريت ماتدخلوش اسمه في أي مشاكل شخصية لأنه بعيد كل البعد عنها، وعشان أريح الجميع مفيش أي فنان أو فنانة من أصدقائي أو مش منهم ممكن يدخل في مشكلة شخصية، لأنه ببساطة أنا أخدت حقي الحمد لله بحكم من المحكمة ولا تصالح أبدا مع هذا المدعو المريض بالكذب وأرجو عدم ذكر إسمه ولا ذكر إسم أي فنان في قضية شخصية وشكرا".

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سيدتي

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