تدهور صحّة مديحة يسري وهذا ما دار في اتصال بينها وبين نجلاء فتحي

تدهورت حالة الفنانة الكبيرة مديحة يسري الصحيّة بشكل كبير، وقد باتت بحسب المقربين منها عاجزة عن الحركة، بعد إصابتها بخلع في الكتف وشروخ في الظهر.

وقد نصحها الأطباء المعالجون بضرورة السفر إلى ألمانيا، إلا أن حالتها لا تسمح بمغادرة سريرها.

وكانت الفنانة نجلاء فتحي ورغم مرضها، قد اتصلت مطمئنة على مديحة يسري.

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