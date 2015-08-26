أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تدهور صحّة مديحة يسري وهذا ما دار في اتصال بينها وبين نجلاء فتحي

Google+ Print
تدهور صحّة مديحة يسري وهذا ما دار في اتصال بينها وبين نجلاء فتحي تدهور صحّة مديحة يسري وهذا ما دار في اتصال بينها وبين نجلاء فتحي

الأربعاء 26-08-2015 15:19

تدهورت حالة الفنانة الكبيرة مديحة يسري الصحيّة بشكل كبير، وقد باتت بحسب المقربين منها عاجزة عن الحركة، بعد إصابتها بخلع في الكتف وشروخ في الظهر.
وقد نصحها الأطباء المعالجون بضرورة السفر إلى ألمانيا، إلا أن حالتها لا تسمح بمغادرة سريرها.
وكانت الفنانة نجلاء فتحي ورغم مرضها، قد اتصلت مطمئنة على مديحة يسري.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي