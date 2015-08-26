بعد 13 عاماً...فان ديزل يعود إلى " xXx"

كشف النجم العالمي Vin Diesel عن أنه سيعود ليستكمل سلسلة أفلام "xXx" بعد غياب دام أكثر من 13 عاماً.

وأكد النجم البالغ من العمر 48 عاماً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيبدأ تصوير جزء جديد من أفلام xXx، التي ساهمت في شهرته العالمية، إلى جانب سلسلة أفلام مطاردات السيارات Fast & Furious، وسلسلة أفلام الحركة والخيال العلمي Riddick، في شهر ديسمبر المقبل.

ولفت Vin Diesel إلى أنّ تصوير المشاهد الأولى سيبدأ في الفيلبين، فيما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنّ الفيلم سيحمل عنواناً فرعياً، هو The Return of Xander Cage، أو "عودة إكساندر كيج".

يذكر أن الجزء الأول من أفلام " xXx" المفعمة بالمطاردات كان في عام 2002، ولعب Vin Diesel فيه دور البطل الرياضي Xander Cage "، الذي تكلفه الحكومة الأمريكية تنفيذ مهمات خاصّة.