كالفين هاريس الـ"DJ" الأغنى في العالم

تصدّر النجم Calvin Harris لائحة مجلة "فوربس" الخاصة بالـ"DJ" (منسقّو الموسيقى) الذين تقاضوا أعلى الرواتب في عام 2015.

و حصد النجم السكتلندي المرتبة الأولى بمبلغ 66 مليون دولار، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب الفرنسي David Guetta بفضل حصوله على 37 مليون دولار أثناء العام، أي بارتفاع يبلغ 7 ملايين بالمقارنة مع 2014.

وحلّ في المرتبة الثالثة النجم الشهير Tiesto بمدخول بلغ 32 مليون دولار في عام 2015.

وهذه لائحة مفصّلة بالمراتب المتعلّقة بمنسّقي الموسيقى (DJ) الأعلى أجراً في العالم في عام 2015:

1- Calvin Harris بمبلغ 66 مليون دولار

2- David Guetta بمبلغ 37 مليون دولار

3- Tiesto بمبلغ 32 مليون دولار

4- Skrillex و Steve Aoki بمبلغ 24 مليون دولار

5- Avicii بمبلغ 19 مليون دولار

6- Kaskade بمبلغ 18 مليون دولار

7- Martin Garrix و Zedd بمبلغ 17 مليون دولار

8- Afrojack بمبلغ 16 مليون دولار

9- Deadmau5 و Diplo بمبلغ 15 مليون دولار