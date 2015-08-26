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كالفين هاريس الـ"DJ" الأغنى في العالم

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الأربعاء 26-08-2015 22:38

تصدّر النجم Calvin Harris لائحة مجلة "فوربس" الخاصة بالـ"DJ" (منسقّو الموسيقى) الذين تقاضوا أعلى الرواتب في عام 2015.

و حصد النجم السكتلندي المرتبة الأولى بمبلغ 66 مليون دولار، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب الفرنسي David Guetta بفضل حصوله على 37 مليون دولار أثناء العام، أي بارتفاع يبلغ 7 ملايين بالمقارنة مع 2014.

وحلّ في المرتبة الثالثة النجم الشهير Tiesto بمدخول بلغ 32 مليون دولار في عام 2015.

وهذه لائحة مفصّلة بالمراتب المتعلّقة بمنسّقي الموسيقى (DJ) الأعلى أجراً في العالم في عام 2015:

1- Calvin Harris  بمبلغ 66 مليون دولار

2- David Guetta  بمبلغ 37 مليون دولار

3- Tiesto  بمبلغ 32 مليون دولار

4- Skrillex و Steve Aoki  بمبلغ 24 مليون دولار

5- Avicii  بمبلغ 19 مليون دولار

6- Kaskade  بمبلغ 18 مليون دولار

7- Martin Garrix و Zedd  بمبلغ 17 مليون دولار

8- Afrojack  بمبلغ 16 مليون دولار

9- Deadmau5 و Diplo  بمبلغ 15 مليون دولار

 

 

 

 

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