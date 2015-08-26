بناء مستشفى بديل وتطوير «إهناسيا المركزي» بتكلفة 75 مليون جنيهًا ببني سويف

استجابت الحكومة لمطالب محافظة بني سويف، وتوفير اعتماد مالي قدره 75 مليون جنيهًا لتطوير مستشفى إهناسيا المركزي لتحسين مستوى الخدمة العلاجية والطبية بها.

ومن المقرر تطوير المستشفى تطويرًا كليًا من خلال إنشاء مستشفى جديد بالكامل، بالإضافة إلى التطوير الجزئي للمبنى القديم حيث سيجري افتتاح توسعة لقسم الحضانات وتزويده بـ 10 حضاناٍت جديدٍة؛ لمواجهة الزيادة في الطلب عليها بسبب زيادة المواليد وثبات عدد الحضانات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمستشفى قام بها محافظ بني سويف المستشار محمد سليم، وإلتقى خلالها بعض المرضى واستمع لمطالبهم، حيث قرر صرف مساعدة مالية عاجلة 5 آلاف جنيه لمريض بالمستشفى مبتور اليدين والساقين ويعول أربعة أطفال، واجتمع بمدير المستشفى للوقوف على احتياجاتها والتأكيد على ضرورة تواجد الأطباء على مدار اليوم ، ومتابعة مطالب واحتياجات المواطنين، والعمل على توفير كافة الرعاية الصحية لهم والحفاظ على النظافة العامة مع ضرورة إرسال أسماء أطباء النوبتجيات بالمستشفى يوميًا للمحافظة لمتابعتها.