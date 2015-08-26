أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بناء مستشفى بديل وتطوير «إهناسيا المركزي» بتكلفة 75 مليون جنيهًا ببني سويف

Google+ Print
بناء مستشفى بديل وتطوير «إهناسيا المركزي» بتكلفة 75 مليون جنيهًا ببني سويف بناء مستشفى بديل وتطوير «إهناسيا المركزي» بتكلفة 75 مليون جنيهًا ببني سويف

محافظ بني سويف أثناء زيارته مستشفى إهناسيا

استجابت لمطالب محافظة بني سويف، وتوفير اعتماد مالي قدره  75 مليون جنيهًا لتطوير مستشفى إهناسيا المركزي لتحسين مستوى الخدمة العلاجية والطبية بها.

ومن المقرر تطوير المستشفى تطويرًا كليًا من خلال إنشاء مستشفى جديد بالكامل، بالإضافة إلى التطوير الجزئي للمبنى القديم حيث سيجري افتتاح توسعة لقسم الحضانات وتزويده بـ 10 حضاناٍت جديدٍة؛ لمواجهة الزيادة في الطلب عليها بسبب زيادة المواليد وثبات عدد الحضانات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمستشفى قام بها محافظ بني سويف المستشار محمد سليم، وإلتقى خلالها بعض المرضى واستمع لمطالبهم، حيث قرر صرف مساعدة مالية عاجلة 5 آلاف جنيه لمريض بالمستشفى مبتور اليدين والساقين ويعول أربعة أطفال، واجتمع بمدير المستشفى للوقوف على احتياجاتها والتأكيد على ضرورة تواجد الأطباء على مدار اليوم ، ومتابعة مطالب واحتياجات المواطنين، والعمل على توفير كافة الرعاية الصحية لهم والحفاظ على النظافة العامة مع ضرورة إرسال أسماء أطباء النوبتجيات بالمستشفى يوميًا للمحافظة لمتابعتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى