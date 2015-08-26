القبض على قيادي إخواني بميناء سفاجا قبل هروبه للسعودية

ألقى ضباط الأمن الوطنى بالبحر الأحمر، بالإشتراك مع أمن ميناء سفاجا البحري، القبض على قيادي إخواني متهم بالاشتراك بأحداث عنف وقعت بمحافظة الفيوم، وذلك قبل هروبه إلى السعودية على متن إحدى العبارات المتجهة لمينا ضبا السعودي.

كان ضباط جهاز الأمن الوطني بالإشتراك مع إدارة أمن ميناء سفاجا البحري، قد اشتبهوا في أحد الركاب أثناء وصوله إلى الميناء في طريقه إلى السعودية على متن إحدى العبارات، وأمكن إلقاء القبض على المشتبه به، وبالكشف تبين أنه أحد العناصر الخطرة التي تنتمي لتنظيم الإخوان بمحافظة الفيوم، ومطلوب ضبطه واحضاره، وجرى إلغاء سفر الراكب، والتحفظ عليه بقسم شرطة سفاجا لانهاء إجراءات ترحيله إلى محافظة الفيوم.