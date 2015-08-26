ضبط 76 ألف ريال سعودي بحوزة راكب مصري مسافر للسعودية بمطار الأقصر

ضبطت سلطات الجمارك بمطار الأقصر الدولي 76 ألف ريال سعودي بحوزة راكب مصري مسافر إلي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بزيادة كبيرة عن الحد المسموح به .

تلقي الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك إخطارا من عبدالرازق زنط وكيل أول الوزارة لجمارك الأقصر والمنطقة جنوبية يفيد بإنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين لمطار جدة بالمملكة العربية السعودية عثر بحوزة راكب مصري علي مبلغ 76 ألف ريال سعودي بزيادة كبيرة عن الحد المسموح به.

حرر المحضر اللازم الا أن الراكب تقدم للتصالح مقابل عدم رفع الدعوى العمومية وتم تسليمه ما يعادل 10 آلاف دولار المسموح له طبقا للقانون.