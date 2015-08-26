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محافظ الدقهلية: نملك خيرة شباب الدنيا وبهم سنبنى الوطن

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محافظ الدقهلية: نملك خيرة شباب الدنيا وبهم سنبنى الوطن محافظ الدقهلية: نملك خيرة شباب الدنيا وبهم سنبنى الوطن

محافظ الدقهلية حسام الدين إمام

افتتح المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية معرض الشباب لمستلزمات المدارس وعيدالاضحى المبارك.

فيما قام إمام بجولة داخل المعرض الذي يتكون من (32) باكية تمثل كل باكية منفذا لبيع نوع من السلع تفقد خلالها محتويات معرض السلع المخفضة وكان السيد المحافظ حريصا على الحديث مع الشباب داخل المعرض والتعرف على طبيعة السلع المعروضة ومدى جودتها النوعية ومدى ملائمتها السعرية وأكد المحافظ فى حديثه إلى الشباب على أننا نسعى لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا وأننا نملك خيرة شباب الدنيا مشيرا إلى دعمه الكامل لجهودهم وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع

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