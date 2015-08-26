شركة مياه القناة: إصلاح خطوط الصرف الصحى بالأربعين والصباح بالسويس

أعلن المهندس على حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناه أن الشركة انتهت من إصلاح محطة الزراير القديمة للصرف الصحى بقدرة 64 ألف متر مكعب، والتى خرجت عن الخدمة أمس وان العاملين بقطاع السويس برئاسة طلعات عرابى ونائبة حمدى عبداللة إستطاعوا إصلاحها دون اللجوء الى أى جهة خلال 10 ساعات وعادت إلى الخدمة وتعمل بكفاءه عالية.

وأشار حسين إلى أنه وجود أعمال مكثفه لإصلاح كسر خط مياه "400 ملي" الذى يغذى المنطقة الصناعية القديمة والجديدة وسيتم الانتهاء منه خلال ساعات وإصلاح انسداد وطفح بخطوط الصرف الصحي بالمنطقة امام الامن الغذائي بالأربعين وهذا الأمر متكرر.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات أنه اثناء تسليك وشفط المياه وجد مخلفات دواجن قادمة من خط صرف صحي الأمن الغذائي، وهذا يسبب تلف لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة و تم التنبية سابقا من ادارة الصرف الصناعي علي صاحب منشاة الامن الغذائي بتركيب شبك ضيق لغرف التفتيش الخاصة به لمنع تسريب المخلفات الى شبكة الصرف الصحي وتم تشكيل لجنة مكونة من د.السيد حسن محمد مدير ادارة الصرف الصناعي وبليغ حمدي احمد مدير العلاقات العامة والاعلام و علاء جمعة رئيس شبكة منطقة الاربعين و وكريم نور المحامى من الشئون قانونية بالشركة لتقييم الضرر الواقع علي الشبكة وتقدير تكلفة اصلاحه وتحميللها للأمن الغذائى.

واضاف حسين بأنه تم إبلاغ حي فيصل بوجود طفح يتسبب فى إعاقة المارة وطفح صرف صحي أمام عمارة 11 تعاونيات الصباح وتوجه محمد مرسي رئيس شبكة فيصل وتبين ان الطفح ناتج عن غرف تفتيش العمارة المسئول عنها رئاسة حي فيصل.