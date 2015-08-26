أمين النور بالإسكندرية: سنظل حريصين على مصلحة الوطن رغم حملات التشويه

قال عبدلله بدران، أمين حزب النور بالإسكندرية، إن الحزب يبذل المزيد من الجهد حتى تتمكن مصر من عبور تلك المرحلة الخطرة، موضحًا أنه رغم ما يتعرض له الحزب من حملات تشويه سيظل حريصًا على مصلحة الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه بكوادر، وأعضاء الحزب بالمحافظة، بحضور المهندس جلال مرة، أمين عام الحزب، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام المساعد، وفى إطار جولات قيادات الحزب استعداداً للانتخابات البرلمانية.

وأكد بدران أن هناك حجما كبيرا من المخاطر تتعرض له الدولة المصرية، لأنها صمام الأمان للمنطقة، وأن طبيعة المرحلة، التى تمر بها مصر والعالم العربى بشكل عام، مشيرًا إلى التحديات التى تواجهها مصر كبيرة على المستوى الإقليمى والعالمى.