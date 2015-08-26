وزارة التعليم تكرم مسئول وحدة الدمج التكنولوجى بتعليم القليوبية

قام الدكتور عماد الدين الوسيمى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، نائبا عن الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، والمهندس محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالوزارة بتكريم وائل سعيد رشاد مسئول وحدة الدمج التكنولوجى بمركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لتميزه فى إعداد المادة التدريبية لبرنامج التدريس باستخدام التكنولوجيا المؤهل لشهادة (أ سى آى)، ودوره فى تنفيذ البرامج التدريبية داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد وائل سعيد مسئول وحدة الدمج التكنولوجى بتعليم القليوبية أنه تم تنفيذ 3 برامج تدريبية لإعداد الكوادر التدريبية داخل المحافظة، تمهيدا لقيامهم بتدريب المعلمين بإدارات المحافظة المختلفة على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى التعليم.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تدريب 75 معلما على التدريس باستخدام التكنولوجيا برعاية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ألفت فرغلى، وإشراف سلوى جلال محمود مدير مركز التطوير التكنولوجى ومن خلال فريق متخصص بالمركز.

ومن جانبها أكدت ألفت عبد الرحيم فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تسعى وتعمل على رفع المستوى التربوى والتكنولوجى للمعلمين والارتقاء بأدائهم على كل المستويات.

وقالت إنه تم المشاركة فى برنامج رفع كفاءة المعلمين المقدم من اليونسكو، والذى يتركز حول طرق دمج التكنولوجيا بالتعليم وتوظيفها بشكل أمثل داخل الفصول لمواكبة المستجدات العالمية وتلبية احتياجات الطلاب وينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية وجعلها عالية الجودة وتتفق مع المعايير العالمية ويواكب متغيرات العصر.

واستطرت بقولها إنه يتم حاليا الإعداد لبرامج تدريبية حول استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة، والتى تشجع الطلاب على الإبداع والابتكار.