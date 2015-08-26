عبد الله السعيد من أمريكا إلى برشلونة بسبب مولوده

يسافر عبد الله السعيد لاعب الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما رزق بمولوده الجديد علي حيث ولد هناك.

وبعد اطمئنانه على زوجته ومولوده الجديد سوف يسافر السعيد من أمريكا إلى مدينة برشلونة الإسبانية حيث يلاقي بعثة الأهلي هناك تمهيدا لملاقاة خيتافي وديا.

ويستعد الأهلي لملاقاة خيتافي في الثالث من شهر سبتمبر المقبل وديا في آخر التزامات المارد الأحمر في تعاقده مع وكالة الأهرام للإعلان.

يذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع شركة صلة السعودية لرعاية النادي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 231 مليون جنيه وذلك بعد نهاية تعاقده مع وكالة الأهرام.