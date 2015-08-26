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بعد المشاركة أمام مكابي تل أبيب .. النني: غزة في القلب

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بعد المشاركة أمام مكابي تل أبيب .. النني: غزة في القلب بعد المشاركة أمام مكابي تل أبيب .. النني: غزة في القلب

بعد فشل فريقه بازل في التأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لمصلحة مكابي تل أبيب الإسرائيلي، شدد محمد النني على حبه لفلسطين.

وتعادل بازل مع مكابي بهدف لمثله في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ليخرج بسبب هدف اعتباري لسابق تعادله 2-2 على ملعبه.

وشارك النني في 75 دقيقة من مباراة يوم الثلاثاء.

بسبب النني.. بازل يغلق صفحته بفيسبوك أمام المصريين

يوم الأربعاء نشر النني صورته وهو يرتدي سوار يحمل ألوان علم فلسطين على يده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكتب لاعب المقاولون العرب السابق تعليقا عليها قال فيه "الحمد لله على كل شيء، غزة فى القلب".

بالفيديو - النني يودع دوري أبطال أوروبا على يد مكابي تل أبيب

بالفيديو - ملخص لمسات النني أمام مكابي تل أبيب

وكان النني قد زار المسجد الأقصى رفقة زميله محمد صلاح حين تواجه فريقهما بازل مع مكابي تل أبيب في الدور نفسه عام 2013.

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فيديو اليوم السابع

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