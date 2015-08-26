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تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى إسبانيا

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تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى إسبانيا تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى إسبانيا

قرر النادي الأهلي السفر إلى إسبانيا في تمام العاشرة إلا ربع من صباح يوم السبت المقبل استعدادا لملاقاة خيتافي وديا.

ويلاقي الأهلي نظيره خيتافي في الثالث من شهر سبتمبر المقبل في آخر التزامات المارد الأحمر في تعاقده مع وكالة الأهرام للإعلان.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلي صوب مدينة برشلونة على أن يمكث هناك لمدة يومين، قبل الانتقال إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث يتدرب هناك قبل لقاء خيتافي.

وسوف يلحق عبد الله السعيد ببعثة الفريق في مدينة برشلونة بعد سفره للولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على زوجته بعدما رزق بمولوده الجديد علي (طالع التفاصيل).

وسوف يلحق عبد الله السعيد ببعثة الفريق في مدينة برشلونة بعد سفره للولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على زوجته بعدما رزق بمولوده الجديد علي.

في الوقت ذاته يلحق صالح جمعة وأحمد فتحي بالسفر مع الأهلي بعد اقتراب كل منهما من الشفاء من الإصابة التي ألمت بكل منهما في الفترة الأخيرة.

لكن يسود الجهاز الفني للأهلي تردد في فكرة سفر وليد سليمان مع الفريق بسبب زواجه يوم الجمعة المقبلة، ولم يتحدد موقفه حتى الآن.

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