الأهلي: أنهينا الاتفاق مع لشبونة على استعادة ربيعة

أكد علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي أن ناديه أنهى الاتفاق مع سبورتنج لشبونة على استعادة مدافعه رامي ربيعة.

وقال عبد الصادق للصحفيين يوم الأربعاء: "الأهلي سيسدد قيمة الصفقة على 3 اقساط، والآن ننتظر وصول ربيعة من البرتغال لإتمام الصفقة وإعلانها بشكل نهائي".

وعلم FilGoal.com أن ربيعة سيوقع على عقد مدته خمس سنوات مقابل 600 ألف يورو.

ولم يدعم الأهلي خط دفاعه حتى الآن بأي صفقة جديدة في الوقت الذي نجح في إعادة أحمد فتحي من جديد إلى الفريق إلى جانب ضم جون أنطوي وماليك إيفونا ومحمد حمدي زكي وأحمد الشيخ وصالح جمعة.