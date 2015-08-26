عاشور يغيب عن مران الأهلي.. وإيفونا يستعد للسفر إلى الجابون

غاب حسام عاشور لاعب خط وسط الأهلي عن مران الفريق الذي أقيم يوم الأربعاء بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك.

وذكر مراسل FilGoal.com بأن عاشور غاب عن المران بسبب شعوره بالإجهاد بسبب كثرة مشاركته في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وسوف ينتظم عاشور في مران الأهلي يوم الخميس استعدادا للسفر إلى إسبانيا لملاقاة خيتافي وديا في الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

في الوقت ذاته يسافر مهاجم الفريق ماليك إيفونا إلى الجابون في الـ30 من الشهر الجاري للانضمام لمنتخب بلاده حيث يستعد لملاقاة السودان.

ويستضيف منتخب الجابون نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكاس أمم إفريقيا 2017.