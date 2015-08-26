أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عاشور يغيب عن مران الأهلي.. وإيفونا يستعد للسفر إلى الجابون

Google+ Print
عاشور يغيب عن مران الأهلي.. وإيفونا يستعد للسفر إلى الجابون عاشور يغيب عن مران الأهلي.. وإيفونا يستعد للسفر إلى الجابون

غاب حسام عاشور لاعب خط وسط الأهلي عن مران الفريق الذي أقيم يوم الأربعاء بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك.

وذكر مراسل FilGoal.com بأن عاشور غاب عن المران بسبب شعوره بالإجهاد بسبب كثرة مشاركته في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وسوف ينتظم عاشور في مران الأهلي يوم الخميس استعدادا للسفر إلى إسبانيا لملاقاة خيتافي وديا في الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

في الوقت ذاته يسافر مهاجم الفريق ماليك إيفونا إلى الجابون في الـ30 من الشهر الجاري للانضمام لمنتخب بلاده حيث يستعد لملاقاة السودان.

ويستضيف منتخب الجابون نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكاس أمم إفريقيا 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع