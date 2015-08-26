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حسام غالي ضاحكا لـ في الجول: أنا غاوي كباري.. وباستمتع جدا بتنفيذها

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حسام غالي ضاحكا لـ في الجول: أنا غاوي كباري.. وباستمتع جدا بتنفيذها حسام غالي ضاحكا لـ في الجول: أنا غاوي كباري.. وباستمتع جدا بتنفيذها

داعب حسام غالي نجم الأهلي جماهيره التي صنعت يجمع فيه أجمل المهارات والاستعراضات التي قدمها مؤخرا وكانت مليئة بالكثير من "الكباري".

غالي تحدث لـFilGoal.com مفصحا "هذا الكليب الذي يجمع أبرز الكباري التي صنعتها مؤخرا لا يضم كل شيء. أنا قمت بأكثر من ذلك بكثير".

وتابع اللاعب المخضرم ضاحكا "أنا غاوي كباري. أستمتع جدا وأنا أنفذها".

ثم استدرك "طبعا لو تحدثنا بجدية فأنا لا أستخدم تلك الحيلة إلا حين تصبح الحل الأمثل للتخلص من رقابة خصم أو للمرور بالكرة وصناعة وبناء هجمة".

طبعا كان السؤال الأول الذي سأله FilGoal.com لغالي هو: ما تعقيبك على الغياب عن منتخب ؟

فعقب "لا تعقيب".

وتطرق حديث غالي مع FilGoal.com إلى مباراة خيتافي التي سيلعبها الأهلي يوم 3 يونيو، مفصحا "ستكون مناسبة جميلة".

وأوضح "هي خير إعداد للكونفدرالية وكأس مصر لأنها صعبة ومع فريق كبير يلعب على أرضه. في النهاية هي أيضا مجرد مباراة ودية".

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فيديو اليوم السابع

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