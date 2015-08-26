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رئيس شركة "روزاتوم" يقدم للرئيس السيسى عرضا لإنشاء محطة الطاقة النووية

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رئيس شركة "روزاتوم" يقدم للرئيس السيسى عرضا لإنشاء محطة الطاقة النووية رئيس شركة "روزاتوم" يقدم للرئيس السيسى عرضا لإنشاء محطة الطاقة النووية

>موسكو كريم عبد السلام - محمد الجالى
>التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، بمقر إقامته فى موسكو بـ"سيرجيه كيريينكو"، رئيس شركة "روزاتوم" العاملة فى مجال بناء المحطات النووية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس إدارة الشركة أشاد بالتقدم الذى تحرزه العلاقات المصرية الروسية، مؤكداً استعداد بلاده للمساهمة فى تلبية احتياجات من الطاقة، خاصة فى المجالات التى تتميز فيها روسيا، ومن بينها إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة التى تجمع بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا لتوفير احتياجاتها من الطاقة، سواء كان ذلك على صعيد الاحتياجات المحلية للمواطنين، أو على مستوى الوفاء بمتطلبات الاستثمار والمشروعات الجديدة التى تتم إقامتها فى مصر.

وتناول اللقاء العرض الذى كان رئيس مجلس إدارة مجموعة "روزاتوم" قد قدمه لإنشاء محطة طاقة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء، أثناء زيارته إلى مصر فى يونيو الماضى، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة حول عدد من الجوانب الفنية والمالية، فى إطار حرص مصر على اختيار أفضل الخيارات لإنشاء محطة الطاقة النووية.

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مصر 365

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