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البابا تواضروس: الكنيسة تؤمن بالتطور وكل زمن له متغيراته

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البابا تواضروس: الكنيسة تؤمن بالتطور وكل زمن له متغيراته البابا تواضروس: الكنيسة تؤمن بالتطور وكل زمن له متغيراته
خصص البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، عظته الأسبوعية اليوم للحديث عن دور العقل المنفتح وتطور العالم من حولنا، وأكد البابا تواضروس، أن الكنيسة تؤمن بالتطور عبر العصور، وكل زمن وله متغيراته، حتى أن الكنيسة أدخلت اللغة العربية إلى صلواتها فى القرن الرابع إلى جانب اللغة القبطية، كما أن الكنائس القبطية فى المهجر تصلى بلغة دولة المقر كالسويدية والإنجليزية والفرنسية وغيرها.

وروى البابا قصة البابا كيرلس أبو الإصلاح الذى استقدم مطبعة، وأمر باستقبالها بالألحان والتراتيل، مما أثار دهشة الناس حوله، مؤكدًا أن الفكر المتشدد لا يستقيم ولا يتناسب مع روح العصر، ضاربا مثلًا بمشكلة التهود التى واجهت الكنيسة قديمًا، حيث كان بعض المسيحيين يجبرون أى راغب فى دخول المسيحية على دخول اليهودية قبله.


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