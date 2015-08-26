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FDA توافق على استخدام بروماكتا لعلاج أحد أمراض الدم النادرة فى الأطفال

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FDA توافق على استخدام بروماكتا لعلاج أحد أمراض الدم النادرة فى الأطفال FDA توافق على استخدام بروماكتا لعلاج أحد أمراض الدم النادرة فى الأطفال
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى، على تمديد استخدام عقار بروماكتا Promacta، ليشمل علاج الأطفال الصغار المصابين بأحد أمراض الدم النادرة.

ويحتوى عقار بروماكتا على المادة الفعالة الترومبوباج "eltrombopag"، وسيستخدم فى علاج انخفاض أعداد الصفائح الدموية الذى يصيب الأطفال الذين يزيد عمرهم على عام والمصابين بمرض نادر يعرف باسم قلة الصفيحات المناعى مجهول السبب"ITP".

وتشترط إدارة FDA أن يستخدم الدواء الجديد فقط فى حالة عدم استجابة الحالة المرضية للأطفال حال استئصال الطحال أو عند استخدام الأدوية الأخرى المضادة لهذا المرض النادر.
>ويوجد العقار الجديد فى صورة أقراص، يتم تناولها بمعدل مرة واحدة يوميًا، وتم التصديق عليه للمرة الأولى على الإطلاق فى عام 2008 لعلاج الأشخاص البالغين المصابين بنفس هذه الحالة.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى يسببها عقار بروماكتا: العدوى الميكروبية للحلق والإسهال وآلام البطن والطفح الجلدى وزيادة مستويات أنزيمات الكبد.

وتمتلك إحدى الشركات الأمريكية الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.
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مصر 365