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اديها طماطم وعنب وبرتقال.. لو بتعرق كتير اتعرف على الأطعمة التى تقلل إفراز العرق

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اديها طماطم وعنب وبرتقال.. لو بتعرق كتير اتعرف على الأطعمة التى تقلل إفراز العرق اديها طماطم وعنب وبرتقال.. لو بتعرق كتير اتعرف على الأطعمة التى تقلل إفراز العرق
عند ارتفاع درجات الحرارة يسعى الكثيرون لتناول الأطعمة والمشروبات التى تساعدنا على التأقلم وتقبل هذا الطقس.

ونجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتوترون بسبب زيادة إفراز العرق فى الجسم، ويريدون معرفة الأطعمة والمشروبات التى تقلل من معدل العرق.

وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة والمشروبات الهامة التى تساهم فى التقليل من إفراز العرق فى الجسم، ومنها:

1- الماء، تساهم بشكل كبير فى ترطيب الجسم، وإعطائه ما يحتاجه من الماء و يزيد من نضارة البشرة، ويحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم.
>2- يمكنك التوقف عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من شعورك بارتفاع درجات حرارة الطقس.
>3- تناول بعض الأعشاب كالشمر والينسون والكراوية، فهى تحد من الإفراط فى العرق، وتساهم فى النوم بطريقة جيدة.

4- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، كاللحوم الحمراء، و الحليب بمشتقاته.
>5- من أهم الأطعمة التى تقلل من شعورك بالعرق، هى الطماطم والعنب.
>6- يمكنك تناول عصير الجريب فروت والبرتقال.

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