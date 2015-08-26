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أكبر ميزانية فى العالم: تكلفة علاج الخرف تتخطى تريليون دولار خلال 2018

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أكبر ميزانية فى العالم: تكلفة علاج الخرف تتخطى تريليون دولار خلال 2018 أكبر ميزانية فى العالم: تكلفة علاج الخرف تتخطى تريليون دولار خلال 2018
كشف تقرير نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى أغسطس الجارى عن أن تكلفة علاج مرض الخرف فى العالم كله ستتخطى التريليون -1000 مليار- دولار بحلول عام 2018، وذلك حسبما أكدت مجموعة من الأكاديميين بجامعة كينجز كولدج لندن البريطانية وفقًا لأبحاث المؤسسة الخيرية الدولية لمرض الزهايمر.

وتتخطى هذه التكلفة العالية القيمة السوقية لشركتى أبل وجوجل مجتمعتين، وكما أنها هذه الأموال الضخمة تعادل ميزانية الدولة الأغنى فى العالم ذات الترتيب 18.
>وتابع الباحثون أن تكلفة علاج مرض الخرف وأشكاله المختلفة مثل الزهايمر ستتكلف هذا العام 500 مليون جنيه إسترلينى.

وكان فريق من العلماء بجامعة كاليفورنيا – سان فرانسيسكو الأمريكية قد اكتشفوا مؤخرًا مجموعة من عوامل الخطورة التى تسبب الإصابة بأحد أشكال مرض الخرف الشائعة للغاية، وهو مرض الزهايمر.

وأكد الباحثون أن هناك تسعة عوامل خطرة تعتبر هى المتسبب الأول فى رفع فرص الإصابة بمرض الزهايمر،وهى تشمل
>- السمنة
>- ضيق الشرايين السباتية التى تغذى المخ بالدم
>- ضعف المستوى التعليمى
>- الاكتئاب
>- ارتفاع ضغط الدم
>- تدخين السجائر
>- ارتفاع مستويات الحمض الأمينى "الهموسيستين homocysteine" بالدم
>- الإصابة بمرض السكر
>- الإصابة بهشاشة العظام

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "BMJ Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry" خلال شهر أغسطس.

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