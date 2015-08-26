يارايحين للنبى الغالى..7 نصائح للتمتع بالحج دون التعرض للعدوى والأمراض

يقدم الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية 7 نصائح هامة للحاج لتجنب التعرض للأمراض الموجودة فى موسم الحج نتيجة الزحام الشديد .إعلان - Ads إعلان - Ads
سابعا: شرب السوائل بكثرة لأن فقد السوائل يضر بمرضى الكلى والسكر فالسوائل مهمة جدا وبالذات مريض الكلى والقلب والسكر.
أولا: إذا كنت مريضا بمرض خبيث أو تعانى من تليف فى الكبد فلا داعى للسفر .
ثانيا: إذا كنت مريضًا بمرض مزمن لابد من ضبط السكر.
ثالثا : استشر طبيبك المعالج قبل أن تسافر للحج.
رابعا: احرص على التطعيم الواقى من الأمراض مثل التطعيم ضد الإنفلونزا لأن الفيروس يتحور كل سنة.
خامسا: اتباع الطرق الوقائية أثناء الحج من كمامات وتناول الطعام الصحى والسجود على السجادة الخاصة بك وإذا شعرت بتعب ضرورة التوجه لأقرب عيادة أو البقاء فى المنزل للراحة.
سادسا : ضرورة أخذ بعض الأدوية الضرورية فى حقيبتك لإسعاف نفسك بمجرد الشعور بالتعب وعدم أخذ المضاد الحيوى بشكل عشوائى.
سابعا: شرب السوائل بكثرة لأن فقد السوائل يضر بمرضى الكلى والسكر فالسوائل مهمة جدا وبالذات مريض الكلى والقلب والسكر.
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