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يارايحين للنبى الغالى..7 نصائح للتمتع بالحج دون التعرض للعدوى والأمراض

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يارايحين للنبى الغالى..7 نصائح للتمتع بالحج دون التعرض للعدوى والأمراض يارايحين للنبى الغالى..7 نصائح للتمتع بالحج دون التعرض للعدوى والأمراض
يقدم الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية 7 نصائح هامة للحاج لتجنب التعرض للأمراض الموجودة فى موسم الحج نتيجة الزحام الشديد .

أولا: إذا كنت مريضا بمرض خبيث أو تعانى من تليف فى الكبد فلا داعى للسفر .

ثانيا: إذا كنت مريضًا بمرض مزمن لابد من ضبط السكر.

ثالثا : استشر طبيبك المعالج قبل أن تسافر للحج.

رابعا: احرص على التطعيم الواقى من الأمراض مثل التطعيم ضد الإنفلونزا لأن الفيروس يتحور كل سنة.

خامسا: اتباع الطرق الوقائية أثناء الحج من كمامات وتناول الطعام الصحى والسجود على السجادة الخاصة بك وإذا شعرت بتعب ضرورة التوجه لأقرب عيادة أو البقاء فى المنزل للراحة.

سادسا : ضرورة أخذ بعض الأدوية الضرورية فى حقيبتك لإسعاف نفسك بمجرد الشعور بالتعب وعدم أخذ المضاد الحيوى بشكل عشوائى.

سابعا: شرب السوائل بكثرة لأن فقد السوائل يضر بمرضى الكلى والسكر فالسوائل مهمة جدا وبالذات مريض الكلى والقلب والسكر.
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مصر 365