يارايحين للنبى الغالى..7 نصائح للتمتع بالحج دون التعرض للعدوى والأمراض

يقدم الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية 7 نصائح هامة للحاج لتجنب التعرض للأمراض الموجودة فى موسم الحج نتيجة الزحام الشديد .

أولا: إذا كنت مريضا بمرض خبيث أو تعانى من تليف فى الكبد فلا داعى للسفر .

ثانيا: إذا كنت مريضًا بمرض مزمن لابد من ضبط السكر.

ثالثا : استشر طبيبك المعالج قبل أن تسافر للحج.

رابعا: احرص على التطعيم الواقى من الأمراض مثل التطعيم ضد الإنفلونزا لأن الفيروس يتحور كل سنة.

خامسا: اتباع الطرق الوقائية أثناء الحج من كمامات وتناول الطعام الصحى والسجود على السجادة الخاصة بك وإذا شعرت بتعب ضرورة التوجه لأقرب عيادة أو البقاء فى المنزل للراحة.

سادسا : ضرورة أخذ بعض الأدوية الضرورية فى حقيبتك لإسعاف نفسك بمجرد الشعور بالتعب وعدم أخذ المضاد الحيوى بشكل عشوائى.

سابعا: شرب السوائل بكثرة لأن فقد السوائل يضر بمرضى الكلى والسكر فالسوائل مهمة جدا وبالذات مريض الكلى والقلب والسكر.

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