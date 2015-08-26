خلال الملتقى العربى للسكر.. 6 ملايين مريض سكر فى مصر فوق سن الـ65

أكدت الدكتورة هالة على جمال الدين أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء بطب قصر العينى، خلال محاضرة ألقتها فى الملتقى العربى للسكر، والذى اختتمت أعماله بالقاهرة مؤخرًا أن كبار السن المصابون بالسكر يمثلون فى مصر حوالى 6 ملايين مريض فوق الـــ65 عاما، وهى نسبة عالية يجب الاهتمام بها.

وقالت إن مصر لا يوجد بها إحصائيات كاملة عن نسبة تكلفة علاج هؤلاء المرضى بسبب دخولهم المستشفيات نتيجة النقص الحاد فى نسبة السكر بالدم، لكن الدراسات الأمريكية أثبتت أن هذه النسب تكلف ما يوازى 2 مليار دولار فى أمريكا، وهى نفس النسبة الموجودة فى مصر من كبار السن.

وأضافت "هالة" أن هناك علاجا خاصا يجب أن يتناوله مريض السكر فى حالات خاصة مثل كبار السن والفشل الكلوى، حيث إن هؤلاء المرضى لهم معاملة خاصة فى علاج مرض السكر خوفا من حدوث نقص حاد فى نسبة السكر مما يعرضهم لتدهور حاد بحالتهم.

وأشارت إلى أن مجموعة الانكرتين من الأدوية التى تعمل على تثبيط إنزيم ثنائى الببتديل الببتيداز 4 وهو دواء الجلفز والذى يعتبر من الأدوية الآمنة فى هذه الحالات، حيث أجريت دراسات متعددة على أعداد كبيرة من المرضى أكدت أمانها فى هؤلاء المرضى.

وقالت "هالة" إن دواء "جلفز" من الأدوية الآمنة لعلاج السكر من مرضى الكلى فى جميع مراحل الفشل الكلى سواء المراحل الأولية أو المتأخرة حتى فى الغسيل الكلوى مع تغير الجرعة حسب المرحلة التى يمر بها المريض، موضحة أن الأبحاث أثبتت أيضًا إمكانية استخدام الجلفز مع المتفورمين فى المرضى الذين لم يسبق لهم استخدام أى أدوية أخرى خاصة بالسكر وكان الهيموجلوبين السكرى فى هؤلاء المرضى بنسبة عالية تصل إلى 11 %.