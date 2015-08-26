إكرامي وحازم إمام يغيبان عن مران المنتخب

غاب شريف إكرامي وحازم إمام لاعبا المنتخب المصري عن مران الفريق الذي أقيم يوم الأربعاء بسبب الإصابات التي يعاني منها الثنائي.

ودخل المنتخب المصري معسكر إعداد استعدادا لملاقاة تشاد في السادس من سبتمبر المقبل في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة هيكتور كوبر منح إكرامي راحة سلبية وعدم حضوره للمران بناء على طلب من الطبيب أسامة الشاعر بسبب ارتفاع درجة حرارة حارس مرمى الأهلي وشعوره بالإعياء.

في الوقت ذاته غاب حازم إمام عن المحاضرة الفنية التي ألقاها كوبر على اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية ومعالجة الأخطاء التي وقعوا فيها في مباريات سابقة.

وجاء غياب إمام بسبب خضوعه لبرنامج علاجي واستشفائي بالأكسجين في مستشفى الدفاع الجوي لإزالة الإرهاق الذي يعاني منه بسبب توالي مشاركته في المباريات مع الزمالك.