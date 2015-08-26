رسميا – بعد إسقاطهم.. كوكا ينتقل لسبورتنج براجا

أعلن نادي سبورتنج براجا البرتغالي عن توصله لاتفاق مع ريو أفي ينتقل بمقتضاه المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" إلى صفوفه خلال الصيف الجاري.

وأوضح براجا في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي بأن كوكا سوف ينضم للفريق بعقد يمتد لخمسة مواسم.

ومن المقرر أن يرتدي لاعب النادي الأهلي السابق القميص رقم 20 مع براجا الذي أنهى الموسم الماضي في الدوري البرتغالي وهو يحتل المركز الرابع ويشارك في الدوري الأوروبي بداية من دور المجموعات.

وكان براجا قد تأهل لنهائي كأس البرتغال الموسم الماضي قبل الهزيمة أمام سبورتنج لشبونة.

فيما بلغ نصف نهائي كأس دوري البرتغال وودع من الدور نصف النهائي على يد ريو أفي نفسه بعد الهزيمة بهدفين لهدف حيث سجل كوكا آنذك هدفا من ركلة جزاء.

وخلال 98 مباراة شارك فيها كوكا مع ريو أفي سجل كوكا 31 هدفا منذ انتقاله للفريق قادما من الأهلي في عام 2011.

وكانت آخر مباراة شارك فيها كوكا مع ريو أفي كانت أمام براجا نفسه وسجل هدف المباراة الوحيد ليقود فريقه السابق للانتصار في ثاني جولات الدوري البرتغالي.

يذكر أن كوكا كان قريبا من الانتقال لبنفيكا في وقت سابق لكن توقفت المفاوضات بسبب فشله في اجتياز الفحوصات الطبية بسبب مشكلة في القلب.

لكن ريو أفي شدد في بيان رسمي على أن كوكا لا يعاني من أي أزمة طبية.