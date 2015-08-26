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البدري: أتمنى منح المنتخب الأوليمبي الأولوية عن الأول في شهر أكتوبر

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البدري: أتمنى منح المنتخب الأوليمبي الأولوية عن الأول في شهر أكتوبر البدري: أتمنى منح المنتخب الأوليمبي الأولوية عن الأول في شهر أكتوبر

يتمنى حسام البدري أن تكون الأولوية من قبل اتحاد الكرة المصري لفريقه في شهر أكتوبر المقبل حتى يستعد جيدا لبطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتأهل الفراعنة للمسابقة التي تضم 8 منتخبات يتأهل الـ3 الأوائل منها للألعاب الأوليمبية.

ولا توجد ارتباطات لمنتخب في شهر أكتوبر المقبل، إذ سيخوض مباراتيه الأولتين في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر.

ويأمل حسام البدري أن يتاح له كل لاعبي فريقه في ذلك الوقت حتى يخوض معسكرا مثاليا استعدادا للبطولة.

وقال البدري لـFilGoal.com:"أتمنى أن تكون الأولوية لفريقي في شهر أكتوبر".

وأضاف "من أجل الاستعداد لبطولة إفريقيا، فهذا الشهر لا توجد مباريات لمنتخب مصر كي يستدعي بعض اللاعبين الذين أعتمد عليهم بشكل أساسي".

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