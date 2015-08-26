مرتضى منصور: لن نبيع عمر جابر بمبلغ أقل من عبد الشافي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه لن يوافق مطلقا على بيع عمر جابر إلى بوردو الفرنسي بمقابل مادي أقل من قيمة انتقال محمد عبد الشافي إلى أهلي جدة.

وخضع عمر جابر لفترة معايشة مع بوردو خلال الأسبوع الجاري حصل فيها على إعجاب المدير الفني للفريق ويلي سانيول الذي طلب بضمه للفريق.

وعلم FilGoal.com بأن بوردو عرض على الزمالك 400 ألف يورو من أجل ضم جابر، ولكن يتمسك الأخير بالحصول على 3 مليون يورو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بوردو يرفض تحسين عرضه لضم جابر، لكن يغريه بشرط جديد مقابل الحصول على نسبة من إعادة بيعه (طالع التفاصيل).

وشدد مرتضى منصور في تصريحاته لقناة النهار يوم الأربعاء رفضه التام بيع جابر بمقابل مادي أقل من انتقال عبد الشافي لأهلي جدة.

وكان أهلي جدة قد ضم عبد الشافي مقابل مليونين و800 ألف دولار بعد استعارته لستة أشهر قبل ذلك مقابل مليون و200 ألف دولار.

وتحدث منصور قائلا:"لن أبيع عمر جابر بمبلغ أقل من قيمة انتقال عبد الشافي".

وأتم"عبد الشافي كان ظهير أيسر وانتقل بذلك المبلغ، فما بالك بعمر جابر الذي يشارك في أكثر من المركز".