اتحاد الكرة يوافق على مواجهة أستراليا وديا في دبي

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء على العرض المقدم من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر وأستراليا.

واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل اتخاذ بعض القرارات الهامة المتعلقة بموعد إقامة نهائي كأس مصر (طالع التفاصيل).

بالإضافة إلى تحديد موعد انطلاق الدوري المصري في موسمه الجديد (طالع التفاصيل).

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري من حيث المبدأ على مواجهة أستراليا وديا في الـ13 من شهر أكتوبر المقبل في دبي.

يأتي هذا في إطار استعدادات المنتخب المصري لاستكمال منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017، وبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.